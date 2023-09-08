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Сегодня, 19:15

Головин заявил, что отношение к нему во Франции не изменилось после начала СВО

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что отношение к нему в его клубе и во Франции после начала СВО не изменилось.

— Поменялось ли отношение в «Монако» или во Франции к вам с начала СВО? — вопрос Головину.

— Отношение лично ко мне не изменилось, — ответил Головин. — На мне это никак не отразилось.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 4 матчах чемпионата Франции и забил 1 гол.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2026 года. Ранее Головин заявил, что не рассматривает вариант с уходом из «Монако».

Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
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