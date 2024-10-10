Головин заявил, что роль капитана сборной России добавляет ему ответственности

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что капитанская повязка в сборной России добавляет ему ответственности.

«Приезжаю в сборную России точно не поэтому. Но, конечно, добавляет ответственности и приятных ощущений быть капитаном сборной России. Это очень приятно. Ты понимаешь, что это очень важно. Если брать глобально, то для меня не было какой-то цели стать капитаном или быть им, стремиться к этому. Тут просто какие-то хорошие ощущения», — приводит слова Головина ТАСС.

В составе сборной России Головин провел 47 матчей, в которых забил шесть голов. Полузащитник впервые примерил на себе капитанскую повязку при Валерии Карпине.