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Сегодня, 21:31

Головин: «Ожидали от кубинцев большего. По видео они казались сильнее»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Головин забивает гол в ворота Кубы.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник сборной России Александр Головин поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Всегда рад играть при своих трибунах! От сегодняшнего матча только положительные эмоции. Ожидали от Кубы большего? Мы готовились к ним, смотрели видео. Они казались сильнее, мягко говоря. Думал, что будет больше сопротивления. Но они старались, молодцы. Понятно, что в такую непривычную погоду им тяжело играть», — сказал Головин «СЭ».

Головин в матче с Кубой полностью провел первый тайм, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Валерий Карпин и&nbsp;Федор Чалов. Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. Онлайн-трансляция игры сборной
Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
8:0
Куба

Александр Головин
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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