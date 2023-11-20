Головин: «Ожидали от кубинцев большего. По видео они казались сильнее»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Всегда рад играть при своих трибунах! От сегодняшнего матча только положительные эмоции. Ожидали от Кубы большего? Мы готовились к ним, смотрели видео. Они казались сильнее, мягко говоря. Думал, что будет больше сопротивления. Но они старались, молодцы. Понятно, что в такую непривычную погоду им тяжело играть», — сказал Головин «СЭ».

Головин в матче с Кубой полностью провел первый тайм, забил один гол и сделал одну результативную передачу.