Гончаренко — о Бевееве и Помазуне в расширенном составе сборной: «Все эти списки ничего не дают»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал попадание голкипера команды Ильи Помазуна и защитника Мингияна Бевеева в расширенный состав сборной России.

«Вот когда они сыграют в официальном матче, тогда мы сможем говорить, что что-то у нас произошло. А пока все эти списки ничего не дают по большому счету», — цитирует Гончаренко Sport24.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.