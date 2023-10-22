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Сегодня, 13:15

Горшков охарактеризовал Карпина: «Любит пошутить. Но очень образованный человек»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Юрий Горшков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» описал свой опыт работы с Валерием Карпиным.

— Валерий Георгиевич — невероятно харизматичный человек. А какое он произвел впечатление как тренер?

— Очень образованный. Чувствуется, у него колоссальный опыт. Максимально разжевывает, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем видит все настолько глубоко, что ты в игре даже не мог предположить этот вариант. Плюс Валерий Георгиевич любит пошутить, с улыбочкой на лице. Каждый день слышал от него что-то веселое.

— Над тобой подшучивал?

— Футболистиком называл. Обидно ли? Да ну, нормально.

24-летний Горшков дебютировал за национальную команду России 16 октября в товарищеском матче против Кении (2:2), который прошел в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Защитник вышел в стартовом составе на эту игру.

Полностью интервью Горшкова читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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