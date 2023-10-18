Горшков планирует подарить футболку с дебютного матча за сборную России

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, что планирует подарить футболку с дебютного матча за сборную России.

«Узнал, что буду играть, на установке, очень обрадовался. Недооценки не было, это рабочие моменты — то, что мы нарабатываем при выходе из обороны. Просто качество поля немного подвело, соперник сразу наказал за это. Что сделаю с футболкой с дебютного матча? Есть планы, но пока не хочу говорить, планирую подарить», — приводит ТАСС слова Горшкова.

24-летний Горшков дебютировал за национальную команду России 16 октября в товарищеском матче против Кении (2:2), который прошел в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Защитник вышел в стартовом составе на эту игру.

Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.