Горшков считает, что Карпин взаимодействует с игроками сборной как футболист

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал о совместной работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Взаимодействие с Валерием Георгиевичем происходит стандартно: в тренажtрном зале и на поле можем перекинуться парой фраз. Он подсказывает и даtт какие-то советы. Хотя на моих первых сборах с национальной командой такого было больше, конечно.

Чем он отличается от других тренеров? Прямотой. Он всегда в лицо говорит, что и как. Его коннект с игроками выстроен так, будто он сам до сих пор футболист», — цитирует Горшкова Legalbet.

Горшков выступает за «Зенит» с лета 2024 года. На его счету 3 матча за национальную команду.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. С 10 марта 2022 года Карпин совмещает должности главного тренера в национальной команде и «Ростове».