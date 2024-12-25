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Сегодня, 20:59

Гойкович считает, что российские клубы должны выступать в еврокубках

Даниил Аршавский
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Защитник «Маккаби» Ренато Гойкович порассуждал о том, как в Боснии и Герцоговине могут воспринять возвращение России на международную арену.

«В Боснии и Герцеговине три народа — сербы, боснийцы и хорваты, и все три народа должны сказать «да». Для понимания, у нас в стране 3 президента. Когда только началась эта ситуация, многие были против России, но потихонечку все становилось тише и тише. Могу сказать, чего хотел бы лично я — считаю, что российским командам место в еврокубках», — цитирует Гойковича «РБ Спорт.

24 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что обсудил с руководством УЕФА о возвращении России на международные соревнования.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
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