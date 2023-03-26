Гранат: «Надо все делать для того, чтобы сборная жила и играла международные матчи»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу национальной команды в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«Абсолютно два разных тайма. В первом слишком авантюрно играли, соперник позволял, но мы чуть не доигрались. В перерыве, наверное, был серьезный разговор. Ребята вышли с другим настроем во втором тайме, не дали сопернику ничего создать, хорошо действовали в атаке. Нужны ли нам такие игры? Конечно! Надо все делать для того, чтобы сборная жила и играла международные матчи. Чем сильнее будет соперник, тем лучше», — сказал Гранат «СЭ».

Матч Россия — Ирак проходил в Санкт-Петербурге и стал первым за полтора года для российской команды на своем поле.