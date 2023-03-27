Гранат о голе Пиняева за сборную России: «Порадовал в матче, но не удивил»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» дебютный гол нападающего Сергея Пиняева за национальную команду в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«Пиняев порадовал в матче, но не удивил. На протяжении всего сезона видно, что выделяется своими активными и техническими действиями в атаке. Удивлений нет», — сказал Гранат «СЭ».

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории национальной команды — 18 лет, 4 месяцев и 24 дня. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Дмитрию Сычеву (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).