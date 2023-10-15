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Сегодня, 16:58

Гранат считает, что сборная России обыграет Кению на положительных эмоциях от Камеруна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Кении.

«На положительных эмоциях от Камеруна сборная России обыграет Кению, такое вполне возможно. Если мы продолжим все делать поступательно, то должны обыгрывать сборную Кении. Увидим ли мы Алексея Миранчук с первых минут? Конечно, хочется, чтобы такой футболист, как Миранчук играл с первых минут. Он один из лидеров команды и самый неординарный футболист сборной России. На сборе сильнейшие футболисты нашей страны? Да, соглашусь. Есть по некоторым игрокам вопросы, но большинство — это сильнейшие игроки», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Встреча Россия — Кения пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-sbornaya-rossii-oby-graet-keniyu-na-polozhitel-ny-h-e-motsiyah-ot-kameruna/
Владимир Гранат
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