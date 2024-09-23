Греция предложила УЕФА вернуть молодежные сборные России

Президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил разрешить молодежным и юношеским сборным России участвовать в международных турнирах под эгидой УЕФА, сообщает ТАСС со ссылкой на украинского журналиста Виктора Вацко.

Инициатива была выдвинута на собрании глав и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА. Отмечается, что предложение поддержали представители России, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.