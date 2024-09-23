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Сегодня, 21:18

Греция предложила УЕФА вернуть молодежные сборные России

Руслан Минаев
Игроки молодежной сборной России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил разрешить молодежным и юношеским сборным России участвовать в международных турнирах под эгидой УЕФА, сообщает ТАСС со ссылкой на украинского журналиста Виктора Вацко.

Инициатива была выдвинута на собрании глав и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА. Отмечается, что предложение поддержали представители России, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Сборная России по&nbsp;футболу. Вопрос допуска российских сборных обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Молодежная сборная России по футболу
УЕФА

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