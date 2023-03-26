Гришин — о матче сборной России с Ираком: «Надо ждать только победы»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирака.

«Игра будет дома при своих зрителях, Ирак явно слабее нашей сборной, поэтому надо ждать только победы! Если и эту игру не выиграем, то это уже будет чересчур», — приводит Sport24 слова Гришина.

Также он ответил на вопрос, надо ли менять тренерский штаб, если российская команда проиграет Ираку.

«Не знаю. Знаю только, что надо перед командой ставить самые высокие задачи, а это — только победа в каждом матче! И не должно быть таких настроений, что нам все равно на результат, и никто за свое место не держится. Как при таком настрое тренера», — добавил специалист.

Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках товарищеского матча. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.