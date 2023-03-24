Грушевский: «У меня большие вопросы к Карпину — он творит что-то местечковое и провинциальное»

Известный болельщик ЦСКА, шоумен Михаил Грушевский поделился мнением о матче сборной России с Ираном (1:1).

«Первый тайм сборной я вчера не смотрел, потому что следил за игрой хоккейного ЦСКА. Но если говорить про второй тайм этой игры — то, на мой взгляд, это ужасное зрелище. Я все понимаю — это товарищеский матч, бывает, тот же ЦСКА на сборах играет довольно невыразительный поединок, но тут ведь идет речь о национальной сборной. Мне кажется, что такие поединки должны иметь какой-то смысл, какое-то прикладное значение. Что касается именно нашей сборной, то это просто удручающее качество игры — просто отсутствие какого-то взаимодействия игроков на поле... У меня большие вопросы к Карпину — он творит что-то местечковое и провинциальное, — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.