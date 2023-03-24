0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:40

Грушевский: «У меня большие вопросы к Карпину — он творит что-то местечковое и провинциальное»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Известный болельщик ЦСКА, шоумен Михаил Грушевский поделился мнением о матче сборной России с Ираном (1:1).

«Первый тайм сборной я вчера не смотрел, потому что следил за игрой хоккейного ЦСКА. Но если говорить про второй тайм этой игры — то, на мой взгляд, это ужасное зрелище. Я все понимаю — это товарищеский матч, бывает, тот же ЦСКА на сборах играет довольно невыразительный поединок, но тут ведь идет речь о национальной сборной. Мне кажется, что такие поединки должны иметь какой-то смысл, какое-то прикладное значение. Что касается именно нашей сборной, то это просто удручающее качество игры — просто отсутствие какого-то взаимодействия игроков на поле... У меня большие вопросы к Карпину — он творит что-то местечковое и провинциальное, — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-u-menya-bol-shie-voprosy-k-karpinu-on-tvorit-chto-to-mestechkovoe-i-provintsial-noe/
Валерий Карпин
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Михаил Грушевский
6
Обсудить
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Экс-игрок «Динамо» Васильев: «Вот «Манчестер Сити» с Гвардиолой играет, а Россия, увы, мучается»
Жуков: «Не хотел бы, чтобы Карпин уходил из сборной, но команде есть над чем работать»
Иранский журналист Хайрани поделился мнением о матче Иран — Россия
Шипицин: «На фоне Ирана сборная России что-то вообще слабенько выглядела»
Стипиди: «Где турнир «Переправа», откуда появился Жирков?»
Бушманов: «Не понимаю, что Комличенко делал на поле. Он практически в каждом эпизоде выпадал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко: «Жалко Карпина, потому что он относится ко всему серьезно, в отличие от игроков»

Булыкин: «В матче сборной России против Ирака я бы хотел увидеть Пиняева»