Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:50

Губерниев о голе Кривцова Брунею: «Из трех таких ударов один бы я тоже забил»

Telegram Дзен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», смог бы он выйти на поле в матче между сборными России и Брунея (11:0).

«Когда этот парень из «Краснодара» (Никита Кривцов. — Прим. «СЭ») бил, он целился в дальний угол, а пробил во вратаря, и тот пропустил. Думаю, что из трех таких ударов один бы я тоже забил. Еще раз хочу сказать: наша задача — сохранить институт сборных, и спасибо тем, кто с нами играет», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея — 11:0.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отличился на 57-й минуте матча.
Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.
19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
Никита Кривцов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Роман Ротенберг после поражения «Ак Барсу» оценил драку Деанджело с Дыняком
Мошенники создали двухэтапную схему взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Сегодня
Вчера
Неделя