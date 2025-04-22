Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Сборная России. Новости

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

22 апреля, 21:40

Губерниев — о приглашении сборной России на азиатский турнир: «Все умные люди понимают, что надо ехать играть»

Дарик Агаларов
Дмитрий Губерниев.
Фото Мария Успенская
Telegram Дзен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном участии сборной России в летнем турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Любая новость о том, что нас куда-то приглашают и ждут, — это прекрасно! Надо ехать и играть. Идти вперед и ни о чем не жалеть, развивать институт спорта. Все умные люди понимают, что надо ехать играть», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 22 апреля, стало известно, что ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире, однако оно оценивается как маловероятное.

9
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
Читайте также
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Сын Эрдогана призвал вернуть Россию в мировой спорт
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
Олимпийская чемпионка Клюфт обанкротилась из-за роста цен в Европе
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя