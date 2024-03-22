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Сборная России

22 марта, 15:40

Губерниев — о сборной на Евро-2024: «Все эти мечты — маниловщина, самое главное зло»

Губерниев назвал разговоры о сборной России на Евро-2024 мечтами и маниловщиной
Зарина Халимхонова
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» игру сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Что бы такая сборная России смогла показать на Евро-2024? Это все разговоры в пользу бедных. Вот когда мы перестанем мечтать и будем смотреть на день сегодняшний, тогда будет все нормально. Потому что все эти мечты — маниловщина, это самое главное зло. Хорошо было бы, чтобы наша команда по этому мосту переехала, чтобы сыграть с бразильцами в финале чемпионата мира. Но так не бывает», — сказал Губерниев «СЭ».

 
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25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.

Финальная часть чемпионата Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

 

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Дмитрий Губерниев
Чемпионат Европы по футболу
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