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Сегодня, 14:44

Губерниев — о сборной России в матче с Ираном: «Пациент скорее мертв, чем жив»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу товарищеского матча сборной России против Ирана (1:1).

«Самое главное, что мы играли чуть лучше, чем в матче с Таджикистаном. На мгновение лучше. Но в целом пока просвета не видно. Мотивации без всякого сомнения не хватает, а еще мастерства не хватает. Поэтому не стоит кивать на то, что у нас такой сильный Иран, нам еще достанется сильный Афганистан в турнире, где мы примем участие. Мне кажется, что пациент скорее мертв, чем жив. Но уже смотрелось лучше Ирана. Со мной спорят, что Иран смотрелся лучше. Но я все-таки патриот, даю аванс нашей сборной. Есть куда стремиться», — сказал Губерниев «СЭ».

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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