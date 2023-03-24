Губерниев — о сборной России в матче с Ираном: «Пациент скорее мертв, чем жив»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу товарищеского матча сборной России против Ирана (1:1).

«Самое главное, что мы играли чуть лучше, чем в матче с Таджикистаном. На мгновение лучше. Но в целом пока просвета не видно. Мотивации без всякого сомнения не хватает, а еще мастерства не хватает. Поэтому не стоит кивать на то, что у нас такой сильный Иран, нам еще достанется сильный Афганистан в турнире, где мы примем участие. Мне кажется, что пациент скорее мертв, чем жив. Но уже смотрелось лучше Ирана. Со мной спорят, что Иран смотрелся лучше. Но я все-таки патриот, даю аванс нашей сборной. Есть куда стремиться», — сказал Губерниев «СЭ».

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.