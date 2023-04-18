Губерниев расстроен отказом сборной России от турнира ЦАФА: «Нагрузка большая? Теперь это так называется»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ сборной России от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Мы нигде не выступаем, нас нигде не хотят видеть, мы будем выступать внутри. К сожалению, на данный момент выхода из ситуации я не вижу. Мы не играем и играть не будем в ближайшем будущем. Большая нагрузка на футболистов? То есть, там все сильно были бы рады, но мы не играем, потому что там сильно большая нагрузка? Мы нигде не играем на международных турнирах, но на футболистов нагрузка большая? Хорошо. Теперь это так называется», — сказал Губерниев «СЭ».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.