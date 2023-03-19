Губерниев — о травмах Миранчука и Головина: «Я не сторонник того, чтобы строить заговоры, но совпадение странное»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о травмах полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина в свете их вызова в сборную России по футболу.

«Если у них есть заключение докторов, то такое бывает — трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления. Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.

23 марта сборная России сыграет против Ирана, а 27 числа этого же месяца встретится с командой Ирака.