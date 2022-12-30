Губерниев: «Нет гарантий, что мы будем играть в футбол в Азии»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении РФС создать рабочую группу по возвращению российских клубов и сборных в официальные международные турниры.

«Было очевидно, что сегодня что-то создадут или перенесут, — цитирует Sport24 Губерниева. — Потому что нет гарантий, что мы будем играть в футбол в Азии. Я остаюсь убежденным, что Россия — это Европа, и нам нужно возвращаться в европейские футбольные институты.

Что касается Азии, мне кажется, должны быть гарантии со стороны команд Австралии, Японии и других сборных, что они сыграют с нами. В противном случае мы уйдем из Европы и в Азии играть с нами никто не будет. Помимо того, что вместо европейской Лиги чемпионов нас ждет азиатская. Никого не хочу обижать, но это не тот уровень. Конечно, сейчас рабочая группа оценит все риски и примет взвешенное решение. Если затихнет вариант с Азией — ну и хорошо! Важно пытаться восстановиться в Европе. В ближайшее время это нереально, но тем не менее, не надо опускать руки. Надо продолжать работать с международными инстанциям".

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.