Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:24

Гунько — об отмене матча России и Таиланда: «Не всегда мы диктуем условия проведения встреч»

Telegram Дзен

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько отреагировал на информацию об отмене матча сборных России и Таиланда из-за тайфуна «Яги».

«Очень жаль, что сборная не смогла сыграть матч, который был запланирован. Был ли смысл туда ехать ради матча с такими соперниками? А у нас есть другие варианты? Что касается матчей против условного «Зенита», думаю, сборная должна играть со сборной, а не с клубами. Мне кажется, не всегда мы диктуем условия проведения матчей — это данность, которая есть», — сказал Гунько Metaratings.ru.

7 сентября РФС сообщил, что матч сборной России и Таиланда отменен из-за непогоды. 5 сентября сборная России в Ханое разгромила команду Вьетнама (3:0).

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Гунько
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Италии указали на поворотный момент в конфликте и неизбежном поражении ВСУ
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя