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Сегодня, 22:50

Гунько поделился мыслями о возможном выступлении Дзюбы за сборную России

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о том, пригодился бы нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сборной России.

Футболист не получал вызов в национальную команду ни в прошлом сезоне, ни в этом.

«Пригодился ли бы Дзюба сборной? Сейчас есть критерии отбора в команду, которым следует тренерский штаб. Мы слышали это неоднократно. И обсуждать это, абстрагируясь от критериев, смысла нет. Есть ситуация, требования и критерии, которые выработала национальная команда. И им следуют. Это же касается не только Дзюбы, но и других футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-dzyuba-ne-podhodit-pod-kriterii-sbornoj-rossii/
Артем Дзюба
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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