Экс-капитан сборной Белоруссии о матче с Россией: «Не думаю, что у россиян будет подавляющее преимущество»

Экс-капитан сборной Белоруссии Сергей Гуренко прокомментировал для «СЭ» предстоящий матч против сборной России, который пройдет в июне в Минске. Ранее об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Понимал, что в ближайшее время может состояться такая игра. Сейчас не так много соперников. К тому же давно белорусы не играли с россиянами. Поэтому интересно посмотреть, кто на каком уровне находится, амбиции белорусов и россиян. Конечно, подбор российских игроков посильнее, но у белорусов есть другие плюсы — мотивация показать себя на фоне сильных игроков сборной России, заявить о себе. Не думаю, что у россиян будет сильно подавляющее преимущество», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».