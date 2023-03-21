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Сегодня, 05:56

Гущин: «Дзюбу в сборной не жду. Карпин не позовет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный спортивный психолог Вадим Гущин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не будет вызывать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу в национальную команду.

«Это обычная для Дзюбы ситуация – наломать дров, потом исправлять ситуацию. Наверное, ему как ветерану нужно на поле какое-то время, чтобы согреться по этой погоде. Сначала не забил пенальти, а во втором тайме вышел с партнерами и всех «разорвал».

Посмотрите на список игроков сборной – там большинство игроков из «Спартака» и «Ростова». Я тут смотрел матч «Ростова». Ну если тренер считает, что игроки этой команды подходят для сборной, то я не знаю, какого уровня у нас сборная. Не позовет, конечно. Валерий Карпин принимает решения, исходя из своих личных предпочтений. У него свое видение и людей, и футбола, и многого другое. Поэтому я Дзюбу в сборной не жду. И главное, что ему там делать? Карпин строит новую команду, в ней будут игроки из его любимых команд. Дзюба этой сборной не нужен», – цитирует «РБ Спорт» Гущина.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя – против сборной Ирака.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-psiholog-vadim-gushhin-karpin-ne-pozovet-dzyubu-v-sbornuyu-za-nee-budut-vy-stupat-igroki-iz-ego-lyubimy-h-klubov/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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