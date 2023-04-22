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Сборная России

Сегодня, 11:22

Гусев не согласен с заявлением, что футболисты сборной России не бьются

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный комментатор Виктор Гусев высказался о футболистах национальной сборной и реакции на футбол в их исполнении.

«Я работал пресс-атташе сборной при Бышовце, Романцеве. Любую претензию можно было предъявить футболисту. Даже то, что в детстве недоработал над техникой, что голова не так развита, чтобы видеть ход игры. Но ни разу я не сталкивался с собственным желанием предъявить претензию за то, что человек не старался, не был настроен играть. Все неудачи нашей сборной сейчас объясняются тем, что? игроки не настроились. Мол, вышли на поле зажравшиеся миллионеры. Но сколько я был внутри команды, речи о том, что футболисты не хотят играть, не слышал ни разу. А журналисты сплошь и рядом об этом пишут. Футболисты стараются, бьются. Посмотрите на их ноги. После самого бездарно проигранного матча они выходят с окровавленными ногами, разбитыми коленями. А потом в интернете читают, что ходили по полю вразвалку», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

Сборная России после отстранения от международных турниров в начале 2022 года проводила только товарищеские матчи — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Ираком (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-gusev-ne-soglasen-chto-futbolisty-sbornoj-rossii-ne-b-yutsya-posmotrite-na-ih-okrovavlenny-e-nogi-i-razbity-e-koleni-posle-matchej/
Футбол
Сборная России по футболу
Виктор Гусев
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