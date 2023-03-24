Хаджи оценил игру футболистов «Спартака» в матче с Ираном

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Ирана (1:1).

«Мне игра не понравилась, а вот спартаковские ребята моментами действовали очень интересно. Антон (Зиньковский) хорошо выходил в прессинг. Хлусевич и Литвинов неплохо сыграли. Руслан играл мобильно. Первый раз в центрального защитника и с чужими людьми. Спартаковцы — молодцы! Товарищеские игры никогда не сравнятся с официальными, потому что не тот настрой. А от настроя зависит игра. Как может быть настроена команда, если главный тренер перед игрой сказал, что он не держится за сборную. Это плевок в тренеров. Это апогей тренера — возглавлять страну, в которой живешь. Его что, насильно втянули? Удивительно!» — приводит Sport24 слова Хаджи.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.