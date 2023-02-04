Халилович назвал хорошим знаком встречу УЕФА и РФС

Бывший футболист «Сатурна» и тренер «Копера» Денис Халилович высказался о возможном возвращении российских команд в европейские турниры.

«Если УЕФА и РФС смогли договориться о встрече и провести ее, это уже хороший знак, это первый шаг. Я действительно верю, что российским клубам разрешат вернуться в европейские турниры и надеюсь, что такое решение будет принято настолько скоро, насколько это только возможно. Однако о сроках сейчас сложно рассуждать, известные события продолжаются до сих пор. До чемпионата мира-2026 еще есть время. Может, Россия сможет там сыграть, а может, нет. Все будет зависеть от развития событий», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

В конце января рабочая группа, в которую вошли представители РФС и УЕФА, провела первую встречу по поводу возможного возвращения российских клубов в европейские турниры.