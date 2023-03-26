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Сегодня, 09:10

Игрок 2DROTS заявил о готовности сыграть против сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хавбек 2DROTS Алекс Стиль в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды на матч против «Спартака», «Зенита» и сборной России по футболу.

— Готовы повторить такое со «Спартаком» или «Зенитом»?

— Не думаю, что нам смогут организовать матч со «Спартаком» или «Зенитом». По разным причинам. Если так случится, это будет очень круто. Уверен, будет еще один исторический матч в исполнении 2DROTS.

— На сборную России можно замахнуться?

— Я год назад не верил, что мы можем сыграть против команды РПЛ. А сейчас уже ходят слухи, что мы можем заявиться в Премьер-лигу. Каждый раз не веришь, каждый раз происходит, поэтому в целом можно.

— Первый такой матч с командой РПЛ был у «Амкала» с «Динамо». Можно сказать, что вы их переплюнули?

— Так и есть по факту. Мы их переплюнули. Мы не пытались, это просто стечение обстоятельств. На сегодняшний момент считаю, что мы популярнее, чем «Амкал» и в плане футбола тоже сильнее.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК 2Drots
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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