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Сегодня, 12:17

Хавбек ЦСКА Файзуллаев признался, что был бы рад переходу сборной России в Азию

Виктория Кравченко
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что был бы рад переходу сборной России в Азию.

— Интересно сыграть со сборной России в отборе на ЧМ или на Кубке Азии. Особенно был бы рад зарубиться против Вани Облякова и Чалова. Думаю, Россия была бы одной из сильнейших сборных в Азии, — цитирует Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 31 матч, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-649809-fayzullayev-rossiya-bylaby-odnoy-iz-silneyshikh-v-azii-interesno-sygrat-s-ney
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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