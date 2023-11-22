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Сегодня, 08:39

Хавбек сборной Кубы Перес доволен поддержкой болельщиков в матче против России

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Кубы Юинор Перес поделился впечатлениями от визита в Волгоград. Куба в товарищеском матче проиграла России со счетом 0:8.

«Перед началом матча в голове была мысль, что очень холодно. Это условия, к которым мы не привыкли. Но когда ты на поле, то сосредоточен только на игре и результате. Поддержка в Волгограде была супер! Болели не только за Россию, но и за нас. Все наслаждались матчем. Мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда», — цитирует игрока «Чемпионат».

Матч Россия — Куба состоялся в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Стадион «Волгоград Арена», на котором проходила игра, посетили 40 706 зрителей.

Источник: Чемпионат
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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