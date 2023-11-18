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Сегодня, 11:27

Кривцов — о мотивации на матч с Кубой: «Какая разница, с кем играть? В России всегда приятно играть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Никита Кривцов.
Фото РФС
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Полузащитник сборной России и «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал товарищеский матч с национальной командой Кубы.

«Очень холодно. В такую погоду хочется больше тренироваться, чтобы согреться. Куба хороший соперник. Будем играть только на победу. Подготовка идет полным ходом. Только положительные эмоции от сборной. Сейчас получилось приехать, рад находиться здесь.

Футболисты Кубы? В данный момент не знаю ни одного футболиста Кубы.

Есть ли сложности с мотивацией? Нет никаких проблем. Команда играет и тренируется. Какая разница, с кем играть? В России всегда приятно играть. Мотивация и так большая, а сейчас еще больше», — сказал Кривцов.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Никита Кривцов
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