Зиньковский — о ничьей с Ираном: «В первом тайме тупил немного»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался о матче против Ирана (1:1).

— Счастливы, что удалось собраться сборной и сыграть товарищеский матч?

— Конечно. Я первый раз, дебютировал.

— Сложно было переключиться с требований «Спартака» на требования Карпина?

— Чуть-чуть требования отличаются, но есть схожие моменты. В первом тайме тупил немного, но нормально.

— Ты сразу после матча, сказал, что устал. Сейчас полегче?

— Полегче. Это была отмазка, чтоб интервью не давать (улыбается). Просто в матче было тяжело в матче, первые тридцать минут, до первого гола. Во втором тайме было уже попроще.

— Тяжело было, потому что Иран заставлял много работать?

— Дышится здесь по-другому как-то. Может, горы. Это не отмазка, просто чуть-чуть по-другому. Вот и все.

— Запах травы освежающий.

— Вообще красота! Мы когда приехали вчера на поле, прям супер, очень хороший газон. У нас сейчас таких вообще нет. Может, где-то в Питере или Краснодаре.

— Можем чаще играть в будущем на таких газонах.

— Если будут вызвать, буду с удовольствием играть.

В следующем матче сборная России сыграет против Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.