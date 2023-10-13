Хавбеку сборной Камеруна Мбемо понравилась атмосфера на стадионе в Москве

Полузащитник сборной Камеруна Брайан Мбемо поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией (0:1). Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Это была хорошая игра для нас против сильной команды. К сожалению, мы упустили много голевых шансов. Мы могли забить, но соперник сделал это первым. Очень понравилась атмосфера сегодня на стадионе. Было здорово быть здесь», — цитирует Мбемо «Чемпионат».

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении в Турции.

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