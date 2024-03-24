Хиддинк: «Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами»

24 марта, 17:05
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказался по поводу появившейся новости о том, что игроки национальной команды сдали кровь для пострадавших во время теракта в Подмосковье.
Футболисты сборной приняли участие в соответствующей акции, в результате которой более 2 тысяч человек изъявили желание стать донорами.
«Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами крови. Любая помощь важна, когда случается такая трагедия», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».
22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек.
24 марта объявлено днем общенационального траура.