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Сегодня, 13:00

Хиддинк: «Время в сборной России было волшебным! Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии для «СЭ» поблагодарил национальную команду за поздравления с днем рождения.

«Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и «Анжи», было волшебным. Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала. Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Во вторник, 8 ноября, нидерландскому специалисту исполнилось 76 лет.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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