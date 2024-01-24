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Сегодня, 17:09

Хиддинк — о возможном допуске юношеских сборных России: «Мировые лидеры должны быть мудрее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал «СЭ» слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд на международные соревнования.

«Если мы можем прийти к миру с помощью юношеского футбола, я только за! Мировые лидеры должны быть мудрее», — сказал Хиддинк «СЭ».

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.

Александер Чеферин
Гус Хиддинк
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