Сегодня, 17:09
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал «СЭ» слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд на международные соревнования.
«Если мы можем прийти к миру с помощью юношеского футбола, я только за! Мировые лидеры должны быть мудрее», — сказал Хиддинк «СЭ».
В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.