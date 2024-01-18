Хиддинк заявил, что победа сборной России на чемпионате мира зависит от правильного воспитания молодых игроков

Голландский тренер Гус Хиддинк поделился мнением о том, при каких обстоятельствах сборная России по футболу сможет выиграть чемпионат мира.

«Верю ли я, что сборная России когда-нибудь выиграет чемпионат мира или чемпионат Европы? Это сильно зависит от молодежной программы и правильного воспитания молодых игроков в академиях клубов. И очень важно, чтобы все на планете было мирно», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.