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Сборная России

Сегодня, 17:59

Хиддинк заявил, что победа сборной России на чемпионате мира зависит от правильного воспитания молодых игроков

Алина Савинова
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Голландский тренер Гус Хиддинк поделился мнением о том, при каких обстоятельствах сборная России по футболу сможет выиграть чемпионат мира.

«Верю ли я, что сборная России когда-нибудь выиграет чемпионат мира или чемпионат Европы? Это сильно зависит от молодежной программы и правильного воспитания молодых игроков в академиях клубов. И очень важно, чтобы все на планете было мирно», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-pobeda-sbornoj-rossii-na-chm-zavisit-ot-pravil-nogo-vospitaniya-molody-h-igrokov/
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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