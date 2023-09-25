Хлусевич назвал Камерун интересным соперником для сборной России

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Камеруна в октябре этого года.

«Это будет великолепный матч с очень интересной борьбой. Хорошо, что он пройдет у нас дома. В Камеруне играют очень сильные футболисты. Жду этот матч с нетерпением», — сказал Хлусевич «СЭ».

21 сентября президент РФС Александр Дюков заявил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. По его словам, игра с большой долей вероятности пройдет в Москве.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).