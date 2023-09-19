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Сегодня, 14:10

Хлусевич о капитанстве в сборной России: «Зашел в раздевалку — лежит повязка, но удивления не было»

Артем Бухаев
Корреспондент
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» оценил первый матч сборной России против олимпийской команды Египта, в котором принял участие в качестве капитана.

«Тяжелый матч, мы давно не находились в таких условиях. Очень жарко! Особенно в первом тайме, когда солнце еще не зашло. Около 40 градусов было. Играл раньше в Крыму при такой температуре, но уже отвык. Капитан сборной? Как и для любого человека, надеть повязку сборной — огромная честь. Это, во-первых. А во-вторых, большая благодарность тренерскому штабу за доверие. Хочется доказывать каждый раз, что ты достоин носить капитанскую повязку», — сказал Хлусевич «СЭ».

Хлусевич также рассказал, как узнал о том, что будет капитаном.

«Многие написали, поздравили с повязкой. Узнал, что буду капитаном в день игры. Еще до приезда на стадион. Зашел в раздевалку — лежит повязка. Но удивления у меня уже не было», — добавил Хлусевич.

В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Сборная России одержала 1 победу в последних 7 товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).

Полностью интервью Хлусевича читайте на сайте «СЭ»

Даниил Хлусевич
Сборная России по футболу
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