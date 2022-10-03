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Сегодня, 13:38

Хлусевич — о дебюте за национальную команду: «Сборная — это всегда большие требования»

Алина Савинова

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о своем дебюте за национальную сборную России.

«Впечатления от сборной прекрасные, все понравилось. Хотелось бы, конечно, еще и в официальном матче дебютировать. Очень рад вызову. Невероятные эмоции на самом деле.

Во время матча с Киргизией было тяжелое поле, были свои нюансы. Пытались наиграть новые моменты. Может быть, поэтому матч получился не такой яркий. У каждого тренера свои требования. А сборная — это всегда большие требования", —  цитирует 21-летнего футболиста Sport24.

В товарищеском матче против сборной Киргизии, который состоялся 24 сентября, Хлусевич сыграл один тайм. Встреча завершилась победой сборной России (2:1).

В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Спартак» и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-03-khlusevich-o-debyute-za-sbornuyu-rossii-natsionalnaya-komanda-eto-vsegda-bolshiye-trebovaniya
Даниил Хлусевич
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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