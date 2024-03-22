Хлусевич признался, что будет смотреть Евро-2024, несмотря на отстранение сборной России

Защитник сборной России Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли он следить за Евро-2024 в условиях отстранения российской национальной команды.

— Конечно, буду смотреть Евро! Как можно не смотреть Евро? Это же топовые матчи. Обязательно буду следить за турниром, — сказал Хлусевич «СЭ».

Защитник «Спартака» также высказался о том, что для него значит вызов в национальную команду на фоне отстранений.

«Вызов в сборную — это всегда большая радость и большое доверие, которое нужно оправдывать. И не важно, против какого соперника мы играем. Конечно, жалко, что мы не выступаем на европейской арене, но я верю, что вскоре мы туда вернемся», — добавил Хлусевич.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.