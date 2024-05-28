Хлусевич пропустит товарищеский матч с Белоруссией из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич не примет участие в июньском сборе национальной команды России по медицинским причинам, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее 23-летний хавбек не попал в заявку красно-белых на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом» из-за повреждения.

«Игрок прошел МРТ-обследование, которое показало, что футболист не сможет полностью восстановиться к началу подготовительного сбора в Новогорске и к самому товарищескому матчу с белорусами» , — говорится в сообщении РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 Хлусевич отыграл 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.