Хлусевич: «У меня на любую игру максимальная мотивация, а уже тем более — на игру сборной России»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал о своей мотивации перед товарищеским матчем против Ирана.

«У меня на любую игру максимальная мотивация, а уже тем более — на игру сборной России. Хочется вызываться, играть, доказывать, соответствовать уровню. В любом случае, ты зарабатываешь себе имя. Стараюсь закрепиться в составе сборной и надеюсь на скорейшее возвращение на международную арену!» — приводит слова Хлусевича пресс-служба сборной России.

Матч команд состоится сегодня, 23 марта, начало — 20.00 мск.