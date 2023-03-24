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Сегодня, 11:50

Хлусевич: «Я согласен с Карпиным, после гола Ирану немножко подсели»

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Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал результат товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Карпин сказал, что недоволен тем, как играла сборная после забитого мяча? Мы еще поговорим, обсудим этот матч. Разберем, тренер скажет, что не понравилось. Возможно, я согласен с Валерием Георгиевичем, потому что после гола немножко подсели. Не знаю, почему так происходит. Наверное, определенные психологические моменты, общекомандные», — сказал Хлусевич Sport24.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-khlusevich-ya-soglasen-s-karpinym-posle-gola-iranu-nemnozhko-podseli-navernoye-psikhologicheskiye-momenty
Валерий Карпин
Даниил Хлусевич
Футбол
Сборная России по футболу
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