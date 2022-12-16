Хомуха объяснил, в чем разница в подготовке к крупным турнирам национальной команды и юношеской сборной

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о важности подготовки к крупным турнирам национальной команды и юношеской сборной.

«Дело в том, что национальные сборные и юношеские — немного разные вещи. У нас была системная подготовка на протяжении всего года, предшествовавшая чемпионату Европы, мы неоднократно участвовали в турнирах и у нас было больше времени на подготовку непосредственно перед самим Евро. Так что тут совершенно разные подходы», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

В 2013 году юношеская сборная России под руководством Хомухи стала чемпионом Европы в Словакии, обыграв в финале сборную Италии.