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Сборная России

Сегодня, 10:08

Игнатьев назвал главную цель товарищеских матчей сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о товарищеских матчах национальной команды во время отстранения.

«Многие эксперты, готовясь к товарищеским матчам сборной России, заявляли, что результаты в данной ситуации вторичны и ни на что практически не влияют. Команда не двигается по турнирной таблице вверх и никак не может остаться где-то внизу. Поэтому важно в очередной раз познакомиться с игроками национальной сборной и новыми футболистами. А также увидеть, что отражают лучшие представители российского чемпионата, их динамику в развитии и совершенствовании мастерства. Это, наверное, является главной целью сборов национальной команды», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: Betonmobile
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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