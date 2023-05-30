Игнатьев назвал отмену сбора команды России логичным и разумным решением

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал информацию об отмене июньского сбора сборной России по футболу.

«Если в календарном плане нет обязательных по регламенту игр, то не вижу смысла проводить сборы. Чемпионат был напряженный, футболисты провели много игр, устали и психологически, и физически. Не думаю, что есть смысл их собирать. Да и для чего? Приехать и пообщаться? Это вполне логичное и разумное решение», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее РФС сообщил, что график потенциальных соперников сборной России не позволяет провести товарищеские матчи в июне. По этой причине было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону.