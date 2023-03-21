Игнатьев назвал потерей для сборной отсутствие Миранчука и Головина из-за травм

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил сожаление в связи с травмами полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука и хавбека французского «Монако» Александра Головина.

«Это очень большая потеря, учитывая, что эти два футболиста хорошей квалификации для нашей сборной и варятся в ином соку, где каждая тренировка — самая главная, где каждая игра на вес золота, где надо быть в большом порядке, чтобы попасть в основной состав. Там за место бьются. Это расширяет мотивацию, спортивный дух и, конечно, дает возможность относиться к себе более профессионально. Нам важны сегодня такие люди, как Головин и Алексей Миранчук. Это очень важно для нас, когда они приезжают и своим поведением показывают, как там все происходит — что берут на заметку наши игроки. Так всю жизнь было. Кроме того, своей игрой они заслуживают того, чтобы быть авторитетами в нашей команде», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.