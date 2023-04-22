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Сегодня, 16:16

Игнатьев не видит смысла в приглашении Клаудиньо в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение по поводу возможной игры бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо за сборную России.

«Посмотрим, как он вообще будет играть и себя показывать. А нужен ли он нам вообще? Я вот не совсем в этом уверен. Вот был у нас Марио Фернандес. А он уехал. И что, мы выиграли чемпионат мира? И что делать нашим тогда футболистам? В этом нет смысла, раз мы все равно не обыграем испанцев или бразильцев. В баскетболе тоже за нашу сборную играли иностранцы. Тоже в какой-то момент собрались и уехали. Я не приветствую эту ситуацию. Если бы это был Месси, то да. Чтобы люди влюбились и пошли на стадионы. Он — обыкновенный футболист. Это не значит, что, если мы его примем в сборную, то сразу обыграем какую-то хорошую команду», — приводит слова Игнатьева «Спорт День за Днем».

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ignatev-net-smysla-priglashat-klaudino-v-sbornuyu-rossii
Клаудиньо
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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